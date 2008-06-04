Евросоюз может направить в Абхазию своих пограничников

Европейский парламент может призвать Совет ЕС рассмотреть вопрос направления Европейской пограничной миссии в Грузию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте резолюции Европарламента, голосование по которой в сессионном зале запланировано на завтра, 5 июня.

В проекте резолюции, текст которого имеет УНИАН, депутаты планируют выразить обеспокоенность эскалацией ситуации в Абхазии и призвать к возобновлению международных усилий для возвращения сторон к диалогу и возобновлению мирного процесса с целью достижения всестороннего урегулирования.

Депутаты также планируют выразить разочарование объявлением Россией намерений об установлении официальных отношений с институтами сепаратистских республик Южной Осетии и Абхазии, призвать Россию немедленно отозвать дополнительные воинские подразделения из Абхазии, а также на основании опыта деятельности Европейской пограничной миссии на Приднестровском участке границы между Молдовой и Украиной призвать Совет ЕС рассмотреть возможность развернуть похожую миссию в Грузии.

Депутаты также планируют призвать Совет ЕС и Еврокомиссию поднять вопрос Абхазии и Южной Осетии во время саммита Россия-ЕС, который должен состояться в середине июня в российском Ханты-Мансийске.