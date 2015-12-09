Time назвал Меркель "Человека года", глава ИГ - на втором месте
15:07, 09 декабря 2015Мир
1225 0
Time назвал «Человеком года» канцлера Германии Ангелу Меркель.
Меркель стала человеком года по версии Time / Фрагмент обложки журнала
Второе место занял глава «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади. На третьем месте оказался кандидат в президенты США Дональд Трамп.
Четвертое место заняли активисты движения Black Lives Matter. На пятой позиции президент Ирана Хасан Роухани, сообщает Газета.ру.
Читайте такжеМеркель заявила о странах, которые готовы расселить беженцев из турецких лагерей
В шорт-лист кандидатов вошли восемь человек, в том числе президент России Владимир Путин.
В интернет-голосовании победил кандидат в президенты США Берни Сандерс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter