Time назвал Меркель "Человека года", глава ИГ - на втором месте

15:07, 09 декабря 2015
Мир
1225 0

Time назвал «Человеком года» канцлера Германии Ангелу Меркель.

меркель

Второе место занял глава «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади. На третьем месте оказался кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Четвертое место заняли активисты движения Black Lives Matter. На пятой позиции президент Ирана Хасан Роухани, сообщает Газета.ру.

Читайте такжеМеркель заявила о странах, которые готовы расселить беженцев из турецких лагерей

В шорт-лист кандидатов вошли восемь человек, в том числе президент России Владимир Путин.

В интернет-голосовании победил кандидат в президенты США Берни Сандерс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter