Time назвал Меркель "Человека года", глава ИГ - на втором месте

Time назвал «Человеком года» канцлера Германии Ангелу Меркель.

Второе место занял глава «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади. На третьем месте оказался кандидат в президенты США Дональд Трамп. Четвертое место заняли активисты движения Black Lives Matter. На пятой позиции президент Ирана Хасан Роухани, сообщает Газета.ру. Читайте такжеМеркель заявила о странах, которые готовы расселить беженцев из турецких лагерей В шорт-лист кандидатов вошли восемь человек, в том числе президент России Владимир Путин. В интернет-голосовании победил кандидат в президенты США Берни Сандерс.

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