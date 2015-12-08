Во время взрыва в Москве пострадали четыре человека

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы РФ, передают РИА Новости.

"Всего четверо пострадавших, из них трое госпитализированы (две женщины и мужчина — ред.) в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, четвертый пострадавший от госпитализации отказался… Ранения нетяжелые", — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В институте имени Склифосовского изданию сообщили, что сейчас пострадавшие проходят обследование. "В данный момент они обследуются", — рассказали в институте.

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Также там отметили, что на месте продолжают работать специалисты-взрывотехники.

Как сообщал УНИАН, взрыв прогремел в понедельник вечером на остановке общественного транспорта. В результате поверхностные повреждения осколками стекла получили три человека. По предварительным данным, причиной взрыва на автобусной остановке в центре Москвы мог стать самодельный взрывпакет, выброшенный из проезжавшей мимо автомашины или из окна многоэтажного дома.