В Москве на остановке общественного транспорта произошел взрыв

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Андрей Галиакберов, передает ТАСС.

Взрыв прогремел в понедельник вечером на остановке общественного транспорта возле дома 19 на улице Покровка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"В результате поверхностные повреждения осколками стекла получили три человека. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа московской полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", предпринимаются все необходимые меры для розыска и задержания подозреваемых", - сказал он.

При взрыве пострадали две женщины и мужчина. По предварительным данным, у них нетяжелые ранения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Две женщины получили осколочные ранения и были госпитализированы, еще один человек получил незначительные травмы, ему медицинская помощь была оказана на месте", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной взрыва на автобусной остановке в центре Москвы мог стать самодельный взрывпакет, выброшенный из проезжавшей мимо автомашины или из окна многоэтажного дома. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Андрей Галиакберов.