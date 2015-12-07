СМИ: разведка США прогнозирует рост числа боевиков "Исламского государства" по всему миру

Как сообщило интернет-издание The Daily Beast, отчет был подготовлен по заказу Белого дома командой сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), Агентства национальной безопасности (АНБ) и другими американскими разведуправлениями, передает ТАСС.

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"Новый доклад разведки США об "Исламском государстве" прогнозирует, что группировка распространится по всему миру, а ее численность будет только расти, в случае если она не понесет значительные потери территории во время боевых действий в Ираке и Сирии", - приводит издание слова представителей администрации США.

По их данным, в докладе отмечается, что в распоряжении экстремистов "уже имеется целая сеть группировок, которые поклялись "Исламскому государству" в верности или добиваются членства в ней, в десятках странах мира".

"В отчете не содержалось того, чего мы не знали", - отметил один из представителей Белого дома. Он указал, что в работе, в частности, перечислялись государства, на территории которых находятся группировки, присягнувшие на верность или симпатизирующие "Исламскому государству".

Доклад был представлен вашингтонской администрации незадолго до совершившихся в прошлом месяце серии терактов в Париже. После ознакомления с ним президент США Барак Обама обратился к главе Пентагона Эштону Картеру и председателю Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералу Джозефу Данфорду с просьбой предложить новые варианты борьбы с боевиками. Среди них было и решение об отправке в Ирак подразделения американского спецназа для операций против экстремистов, о котором Картер объявил на прошлой неделе. Глава минобороны США также поручил Командованию специальных операций организовать межведомственный экспертно-аналитический центр, в который войдут представители разведсообщества, дипломаты и военнослужащие. Его целью станет поиск способов уничтожения группировки.

Как отмечает издание, в Белом доме и Пентагоне отказались от любых комментариев в отношении этого отчета.