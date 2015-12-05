Россиянам посоветовали не ехать за границу на новогодние праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам провести новогодние праздники на родине и не нагружать свой организм резкой сменой климата, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Лучше не перенапрягать организм температурными перепадами и климатическими изменениями. За 7-10 дней организму - тем более детскому - трудно настроиться на условия другой климатической зоны, а потом в такой же короткий период - на условия хорошей российской зимы", - отметила Попова.

Тем, кто все же едет за границу, Попова посоветовала тщательно мыть руки, пить только качественную бутилированную воду и стараться не употреблять сырые морепродукты.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД рекомендует российским туристам воздерживаться от поездок в Турцию из-за высокого уровня террористической угрозы.

Заявления Лаврова последовали после инцидента со сбитым российским военным самолетом у границы Турции и Сирии. Турция обвинила Россию в нарушении воздушного пространства, Москва обвинение отвергла. В начале ноября, после крушения самолета А321 над Синаем, президент России Владимир Путин подписал документ, рекомендующий туроператорам и турагентам воздержаться от продажи туров в Египет.

Кроме того, 4 декабря Федеральная служба безопасности России заявила, что боевики экстремистской группировки "Исламское государство" готовят нападения на российских граждан, отдыхающих на популярных у россиян таиландских курортах Паттайя и Пхукет.