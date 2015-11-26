МИД России рекомендовал россиянам покинуть Турцию

Также МИД подтвердил свою прежнюю рекомендацию российским гражданам воздержаться от посещений Турции, передает Би-би-си. Основанием для таких рекомендаций МИД называет "сохраняющиеся на территории Турции террористические угрозы".

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Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на турецкой территории накапливается критическая масса террористических проявлений", которых там, по его оценке, не меньше, чем в Египте.

В этой связи Лавров заявил, что МИД РФ рекомендовал гражданам России не ехать "на данном этапе в Турцию с туристическими или какими-либо иными целями".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24, нарушивший на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, патрулирующими район.

Россия заявила, что самолет, упавший в сирийском районе Байырбуджак, расположенном напротив района Яйладагы турецкой провинции Хатай, принадлежит ей, а НАТО подтвердил данные, предоставленные Турцией по поводу нарушившего ее воздушное пространство самолета.