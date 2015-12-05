Борьба с финансированием терроризма: США организуют саммит стран-членов Совбеза ООН

Миссия США при Организации Объединенных Наций объявила о намерении организовать на базе организации саммит министров финансов стран-членов Совета безопасности ООН для обсуждения глобальных усилий по предотвращению финансирования боевиков группировки «Исламское государство» и других террористических групп, передает Радио «Свобода».

Ожидается, что на саммите 17 декабря в Нью-Йорке, где будет председательствовать министр финансов США Джейкоб Лью, участники, в частности, примут новую резолюцию о санкциях против группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».

Это будет первая такая встреча министров финансов стран-членов Совета безопасности ООН, которая, как заявил Лью, призвана продемонстрировать «все более особенную работу, необходимую для борьбы с терроризмом», в частности, путем перекрытия потоков финансирования боевиков.

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Предложения, которые должны быть рассмотрены на саммите по усилению санкций Советом безопасности ООН против «Исламского государства» уже подали США и Россия.

Американское казначейство уже имеет опыт отслеживания и перекрытия каналов поступления денежных средств экстремистским группировкам во всем мире после террористических атак в США в сентябре 2001 года.