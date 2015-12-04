Bloomberg: Сделка Европы с Турцией по вопросу беженцев – это только начало

Как говорится в редакционной статье «Сделка Европы с Турцией по вопросу беженцев – это только начало», опубликованной на сайте Bloomberg.com, в делах государств, такой вид "взяточничества" достаточно распространен, и, возможно, это правильный метод – при условии, что он сработает.

Турцию просят более эффективно контролировать свои границы, забирать лиц, ищущих убежища, которым отказывает Европа, и более щедро поддерживать сирийцев в Турции - в обмен на 3 млрд евро помощи и ускоренное соглашение о безвизовом режиме с ЕС для турецких граждан. Все это хорошо, само по себе. Проблема в том, что этого недостаточно.

Финансировать арабские школы для сирийских беженцев и убедить Турцию предоставить сирийцам работу, чтобы они не переезжали в ЕС, – это хорошее использование денег Европы. Также Турция уже давно состоит в таможенном союзе с ЕС, что дает ей возможность претендовать на безвизовый режим раньше, чем другим странам с такими же предпосылками. Тем не менее, сделки слишком мало, чтобы взять под контроль поток беженцев.

Для этого нужна программа переселения, способная проверять беженцев в Турции, Иордании и Ливане, - вместо того, чтобы побуждать их совершать рискованные незаконные путешествия в Европу.

«Инициатива европейской стабильности» считает, что в ЕС необходимо будет переселять примерно 500-700 тысяч беженцев в год, чтобы достичь желаемого результата. Эта программа должна заменять лиц, ищущих убежища, а не просто прибавлять их к общему потоку беженцев, которые часто платят за то, чтобы незаконно попасть в ЕС; для ее реализации лидеры блока должны провести переговоры с Турцией, чтобы ее можно было объявить «безопасной» страной для лиц, ищущих убежища. ЕС также должен обустроить центры обработки на греческих островах, куда прибывают многие лица, ищущие убежища: Все, кроме исключительных случаев, будут отправлены обратно в Турцию, чтобы повторно подать заявку в рамках программы переселения. Это, в свою очередь, потребует денег и персонала из ЕС, который должен справиться с примерно 150-200 тысячами беженцев, которые ждут оформления на островах.

Сделка также разморозит некоторые вопросы в переговорах о возможном членстве Турции в ЕС, обсуждение, которое зашло в тупик вскоре после начала в 2005 году. Если Турция примет стандарты ЕС в таких областях, как пограничный контроль, то это будет полезным достижением для ЕС. Но Турция вряд ли согласится на такие обязательства, пока не будет уверена, что перспектива членства в ЕС вполне реальна. В настоящее время, у Турции есть все основания сомневаться в этом, потому что Европа не может заставить себя решить вопрос открыто. Несмотря на взятки, возобновление переговоров о вступлении на такой неопределенной основе будет порождать только пустые жесты.

Сейчас другие приоритеты. В короткие сроки, Европа должна добавить существенные дополнительные ресурсы в пакет предложений по вопросу беженцев, чтобы у плана был хотя бы шанс на успех.