Одним из "калифорнийских стрелков" может оказаться женщина, полиция ликвидировала еще одного преступника

В ходе перестрелки сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двоих напавших на учреждение для людей с ограниченными возможностями в городе Сан-Бернардино в штате Калифорния, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Los Angeles Times.

В черном внедорожнике GMC Yukon находились мужчина и женщина.

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение автомобиля подозреваемых — жителей соседнего города Редлендс — при попытке уехать из округа, рассказал глава полиции Сан-Бернардино Джаррод Баргуан (Jarrod Burguan). В ходе преследования полицейские заблокировали машину, после чего началась перестрелка. Один страж порядка получил ранение, он был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

По информации Reuters, в ходе обыска в автомобиле были обнаружены две винтовки и два пистолета.

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Также был задержан третий подозреваемый, его причастность к преступлению устанавливается.

Ранее сообщалось, что во время погони подозреваемые бросили из автомобиля взрывное устройство, впоследствии информация о самодельной бомбе не подтвердилась.

Как передает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах, личность одного из нападавших установлена. Им оказался Сайед Фарук (Syed Farook), который работал специалистом по охране окружающей среды округа. Предположительно, в стрельбе в учреждении для людей с ограниченными возможностями также участвовал его брат. Эта информация пока не подтверждается.

Напомним, стрельба в учреждении для людей с ограниченными возможностям в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошла 2 декабря около 11:00. Преступники открыли огонь в конференц-зале во время вечеринки госслужащих округа. По последним данным, жертвами стали14 человек. Еще 17 получили ранения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.