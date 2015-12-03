Полиция застрелила одного подозреваемого в убийствах в Калифорнии

02:54, 03 декабря 2015
Мир
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Бойцы подраделения SWAT обнаружили темный внедорожник, в котором находились подозреваемые в стрельбе в учреждении для людей с ограниченными возможностями в городе Сан-Бернардино.

REUTERS

В ходе преследования темного внедорожника, на котором по данным свидетелей, скрылись стрелки, и последующей перестрелки один из подозреваемых был убит, еще один получил ранения.

Однако третьему стрелку удалось сбежать, сообщает NBC News.

Также, в ходе перестрелки был ранен офицер полиции, однако его жизни сейчас ничего не угрожает, передает ABC News.

Как сообщал УНИАН, по данным полиции, жертвами стрельбы в калифорнийском городе Сан-Бернардино стали 14 человек, еще столько же получили серьезные ранения.

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