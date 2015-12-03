Против президента Бразилии начата процедура импичмента

По словам спикера нижней палаты Конгресса Эдуардо Кунья, он принял к рассмотрению соответствующее ходатайство оппозиции, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Оппозиционные партии, стремящиеся свергнуть Руссефф, подали заявление в сентябре. Они обвиняют президента в нарушении налогового законодательства Бразилии и манипулировании государственными финансами для ее переизбрания в прошлом году.

Первоначально запрос будет по существу рассмотрен специальным комитетом, в который входят представители всех партий. Затем противникам Руссефф необходимо заручиться поддержкой двух третей, или 342, голосов палаты.

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В случае, если необходимое количество голосов наберется, полномочия президента будут приостановлены на период разбирательства в Сенате, на который отведено 90 дней.

Как сообщал УНИАН, в августе этого года десятки тысяч протестующих вышли на улицы бразильских городов с требованием импичмента президента Дилмы Руссефф. Демонстранты, многие из которых одеты в зеленые и желтые цвета бразильского флага, говорили, что авторитет Руссефф омрачен коррупционным скандалом вокруг государственного нефтяного гиганта, компании Petrobras.