В Бразилии тысячи людей вышли на антиправительственный протест - BBC

Об этом сообщает ВВС Украина.

Демонстранты, многие из которых одеты в зеленые и желтые цвета бразильского флага, говорят, что авторитет Руссефф омрачен коррупционным скандалом вокруг государственного нефтяного гиганта, компании Petrobras.

Согласно расследованию, некоторые фирмы платили взятки политикам из правящей партии Бразилии, чтобы те помогли им получить контракты с Petrobras.

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Президент Дилма Русеф возглавляла Petrobras в период, когда компания заключала непрозрачные контракты. Тем не менее, ей не предъявили обвинение и она не фигурирует в расследовании.