Калифорнийский стрелок хорошо вооружен и до сих пор на свободе — полиция
Подозреваемый в стрельбе в городе Сан-Бернардино на юге Калифорнии "вооружен до зубов" и носит бронежилет.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Стрелок продолжает находиться на свободе, правоохранители его ищут и пытаются задержать. К операции привлечены сотрудники ФБР и Секретной службы США о стрельбе доложили президенту Бараку Обаме.
По данным полиции, стрелков могло быть три. Преступники вели огонь на территории завода, который обслуживает людей с ограниченными возможностями. На территории завода нашли подозрительный предмет, который может быть взрывчаткой.
Читайте такжеСтрельба в медцентре Колорадо: трое погибших, девять раненых
На данный момент полиция подтвердила гибель трех человек, более 20 получили ранения.
Ранее сообщалось, что в калифорнийском городе Сан-Бернардино в результате стрельбы погибли, по предварительным данным, 20 человек.