Калифорнийский стрелок хорошо вооружен и до сих пор на свободе — полиция

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Стрелок продолжает находиться на свободе, правоохранители его ищут и пытаются задержать. К операции привлечены сотрудники ФБР и Секретной службы США о стрельбе доложили президенту Бараку Обаме.

По данным полиции, стрелков могло быть три. Преступники вели огонь на территории завода, который обслуживает людей с ограниченными возможностями. На территории завода нашли подозрительный предмет, который может быть взрывчаткой.

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На данный момент полиция подтвердила гибель трех человек, более 20 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в калифорнийском городе Сан-Бернардино в результате стрельбы погибли, по предварительным данным, 20 человек.