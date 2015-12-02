В Турции задержали связанную с "Исламским государством" группу россиян - СМИ

Они были задержаны 1 декабря в граничащей с Сирией провинции Килис, передает РБК со ссылкой на Hurriyet.

Семь человек, среди которых пятеро детей, были задержаны при попытке попасть из Сирии в Турцию. По данным издания, россиян направили в миграционный центр в Килисе, где их подготовят к процедуре депортации.

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Напомним, ранее Путин заявлял, что на стороне ИГИЛ воюют до 7 тысяч выходцев из РФ и стран СНГ.

При этом по данным ФСБ РФ, почти 2,5 тысячи россиян примкнули к боевикам "Исламского государства".