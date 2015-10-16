Путин заявил, что на стороне ИГИЛ воюют до 7 тысяч выходцев из РФ и стран СНГ

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств - участников СНГ, передает "Газета.Ру".

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"Хочу подчеркнуть возросшую актуальность сотрудничества в противодействии международному терроризму и в рамках нашего содружества. По разным оценкам на стороне ИГИЛ уже воюют от пяти до семи тысяч выходцев из России и других стран СНГ", - заявил Путин.

Путин отметил, что нельзя допустить их возвращения домой для применения полученного в Сирии опыта: "Мы, конечно, не можем допустить, чтобы они полученный сегодня в Сирии опыт позднее применяли бы у нас дома".

Ранее сообщалось, что по данным ФСБ РФ, почти 2,5 тысячи россиян примкнули к боевикам "Исламского государства".