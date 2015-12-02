Евросоюз и Колумбия подписали соглашение о безвизовом режиме

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета, передает "ЕвроПравда". Соглашение предусматривает безвизовый режим для граждан ЕС во время путешествия на территорию этой страны и для граждан Колумбии при поездках в ЕС на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

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"Это соглашение подлежит ратификации или утверждению сторонами договора в соответствии с их внутригосударственными процедурами и вступает в силу в первый день второго месяца после даты получения сообщения об окончательной ратификации", – говорится в заключительных положениях соглашения.

Отметим, что до вступления в силу соглашение применяется временно со дня, следующего за датой его подписания.

Как сообщалось ранее, 28 мая 2015 года ЕС согласовал безвизовый режим с Вануату, Самоа и еще пятью странами.