ЕС не высказывал ни одной оценки относительно принятого ВР пакета законов по визовой либерализации - Томбинский

Об этом говорится в заявлении главы представительства Европейского Союза в Украине Яна Томбинского по поводу недавно принятого Верховной Радой Украины пакета законов по выполнению плана действий по визовой либерализации.

"Учитывая то, что Верховной Радой был принят ряд законов, связанных с внедрением плана действий по визовой либерализации, я хочу заметить, что ни представительство Евросоюза, ни любая другая организация ЕС не высказывали каких-либо комментариев по содержанию соответствующего пакета законов", - заявил Томбинский.

Глава европейской дипломатии уточнил, что таких оценок не высказывалось как публично, так и в любом другом формате.

"Европейский Союз сможет выразить позицию только после завершения своего основательного анализа, который сейчас в процессе выполнения", - заявил Томбинский.

Читайте такжеПорошенко подписал законы, необходимые для получения безвизового режима с ЕС

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявлял, что " ни по одному из законов из пакета безвизового режима мы не получили никаких возражений на данный момент, на эту минуту. Поэтому они будут подписаны и соответствующим образом обнародованы".

Президент Петр Порошенко надеется, что 15 декабря Европейская комиссия примет решение о предоставлении Украине «зеленого света» в вопросе безвизового режима.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина после выполнения всех требований может получить безвизовый режим с ЕС летом или осенью 2016 года.