Британия хочет удвоить количество самолетов на своей базе на Кипре - The Independent

На Кипр будет отправлен самолет-разведчик Airseeker Rivet Joint, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Independent.

Соответствующее решение должно сообщить министр обороны позднее 1 декабря.

Если же британский парламент поддержит предложение премьер-министр Дэвида Кэмерона о расширении британского военного участия в Сирии, то количество самолетов на базе на Кипре может удвоиться.

В частности СМИ сообщают, что Великобритания направит дополнительно два истребителя Tornado и шесть Typhoon с ракетами с лазерным наведением.

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Сейчас на базе на Кипре размещены 9 самолетов Tornado, которые с сентября 2014 года принимают участие в налетах на позиции "Исламского государства" в Ираке.

Голосование за военную операцию в Сирии должно состояться в среду утром. Сейчас только 43% оппозиции готовы проголосовать за нее.

Дэвид Кэмерон призвал поддержать усилия Франции в борьбе с терроризмом и присоединиться к ударам по ИГИЛ.

Ранее УНИАН сообщал, что у президента Кипра попросили разместить на острове военную базу РФ "из-за угрозы со стороны ИГИЛ".