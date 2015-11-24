У президента Кипра просят разместить на острове военную базу РФ "из-за угрозы со стороны ИГИЛ" - СМИ
С просьбой к президенту Кипра Никосу Анастасиадису разместить российскую военную базу на острове обратился глава Кипрского православного правозащитного центра Мариус Фотиу и активисты движения.
Фотиу отмечает, что из всех стран Евросоюза Кипр находится ближе всего к Сирии, поэтому жители боятся терактов, пишут Известия, уточняя, что активисты движения "опасаются угрозы со стороны ИГИЛ".
По данным издания, активисты просят президента "пригласить на территорию Кипра отдельные воинские соединения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ". Также организация в поддержку своей инициативы запускает сбор подписей среди сограждан.
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"Террористы ... угрожают всё новым странам. В зону риска, к сожалению, попадает и наш родной Кипр. Ни одна из стран Европейского союза не граничит так близко к зоне боевых действий с террористами, как наша. От Сирии нас отделяют пара сотен километров и узкая полоска моря… Нашей армии, авиации и флоту нужна поддержка... Россия неоднократно демонстрировала принципы миротворчества и защиты справедливости и свободы в Европе", - цитирует издание текст документа.
Издание отмечает, что получить оперативный ответ от Министерства обороны РФ о возможности размещения военбазы на Кипре не удалось .
Напомним, 30 сентября 2015 года Совет Федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил (ВВС) России на территории Сирии.