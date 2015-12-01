В Москве закрыли российско-турецкий научный центр

Это произошло на фоне кризиса в отношениях между двумя странами, сообщает Газета.ру.

«К сожалению, мы вынуждены сообщить, что наш центр закрылся, Российско-турецкого научного центра в Библиотеке иностранной литературы больше не существует. Курсы османского языка прекращаются, оказывать помощь аспирантам и магистрантам мы тоже не сможем. Естественно, все планируемые «круглые столы», лекции и конференции отменяются, нашим библиотечным фондом воспользоваться также больше не удастся», — говорится всообщении центра.

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Экс-сотрудники центра сообщают, что им неизвестно о причинах такого решения и они просят обращаться за комментариями в администрацию библиотеки.

Ранее УНИАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Турции. Кроме того, президент РФ подписал указ, которым приостановил с 1 января 2016 года действие соглашения с Турцией о безвизовом режиме.

В свою очередь, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу раскритиковал Россию за введенные экономические санкции против Анкары, но пригласил российских туристов в свою страну.

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Напомним, отношения между государствами ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

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В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.