"Парижский террорист" Абдеслам мог сбежать в Сирию - CNN

15:27, 30 ноября 2015
Мир
319 0

Подозреваемый в террористических атаках в Париже 13 ноября Салах Абдеслам мог уехать в Сирию.

REUTERS

Об этом телеканалу CNN сообщил собственный источник, передает Дождь

Как отмечает канал, версия о том, что Абдеслам уехал в Сирию, не является окончательной, так как французская разведка прорабатывает эту версию.

Отмечается, что следователи начали искать Абдеслама после серии терактов в Париже. 

Читайте также"Парижский террорист" Абдеслам направляется в Германию - The TelegraphРанее УНИАН сообщал, что в Брюсселе в рамках антитеррористической операции полиции проведено 19 обысков, задержаны 16 человек. Подозреваемого в совершении терактов в Париже Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam) не нашли.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter