"Парижский террорист" Абдеслам мог сбежать в Сирию - CNN
15:27, 30 ноября 2015Мир
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Подозреваемый в террористических атаках в Париже 13 ноября Салах Абдеслам мог уехать в Сирию.
REUTERS
Об этом телеканалу CNN сообщил собственный источник, передает Дождь.
Как отмечает канал, версия о том, что Абдеслам уехал в Сирию, не является окончательной, так как французская разведка прорабатывает эту версию.
Отмечается, что следователи начали искать Абдеслама после серии терактов в Париже.
Читайте также"Парижский террорист" Абдеслам направляется в Германию - The TelegraphРанее УНИАН сообщал, что в Брюсселе в рамках антитеррористической операции полиции проведено 19 обысков, задержаны 16 человек. Подозреваемого в совершении терактов в Париже Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam) не нашли.
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