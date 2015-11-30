"Парижский террорист" Абдеслам мог сбежать в Сирию - CNN

Об этом телеканалу CNN сообщил собственный источник, передает Дождь.

Как отмечает канал, версия о том, что Абдеслам уехал в Сирию, не является окончательной, так как французская разведка прорабатывает эту версию.

Отмечается, что следователи начали искать Абдеслама после серии терактов в Париже.

Читайте также"Парижский террорист" Абдеслам направляется в Германию - The TelegraphРанее УНИАН сообщал, что в Брюсселе в рамках антитеррористической операции полиции проведено 19 обысков, задержаны 16 человек. Подозреваемого в совершении терактов в Париже Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam) не нашли.