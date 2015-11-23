В Брюсселе из 16 подозреваемых в терроризме отпустили 15 человек - прокуратура Бельгии

Из 16 арестованных в Брюсселе подозреваемых в террористической деятельности 15 отпущены.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную прокуратуру Брюсселя.

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Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 130 человек, около 350 ранены.