Устроивший стрельбу в клинике в Колорадо оказался противником абортов

Как передает BBC, "колорадский стрелок" при аресте кричал: "Нет - расчленению детей!"

"Свидетели подтвердили, что мотивом человека, которому будет предъявлено обвинение в трагическом и бессмысленном акте насилия, являлось неприятие законных и безопасных для здоровья абортов", - заявила глава организации Planned Parenthood Вики Коуэрт.

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В результате перестрелки между стражами порядка и мужчиной, проникшим в субботу с оружием в центр планирования семьи в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, погибли три человека, девять были госпитализированы с ранениями. В конце концов, полицейские убедили мужчину сдаться.

Власти сообщили информацию об арестованном: это 57-летний Роберт Льюис Диар, проживавший один в трейлере на собственном участке земли вблизи городка Хартсел в 105 км к западу от Колорадо-Спрингс.

Ему принадлежит также деревянный домик без удобств в горах в 25 км западнее Эшвилла (штат Северная Каролина). Ранее он жил в Уолтерборо (штат Южная Каролина).

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Диар ранее подвергался аресту в Южной и Северной Каролине за мелкие правонарушения, включая два случая жестокого обращения с животными в 2002 году.

Сосед Диара по Северной Каролине Джеймс Расселл рассказал журналистам, что тот был малообщителен и избегал смотреть в глаза собеседнику, при этом никогда не говорил с ним о религии и отношении к абортам.

Названо также имя погибшего полицейского: это 44-летний Гарретт Суэйзи, отец двоих детей, родом из штата Массачусетс, в прошлом участник национальных чемпионатов по фигурному катанию. Данные о двух других жертвах пока не обнародованы.