Стрельба в медцентре Колорадо: трое погибших, девять раненых

Об это сообщает The New York Times.

По уточненным данным, ранения получили девять человек. В полиции говорят, что еще предстоит узнать точное количество жертв, но человек, который открыл огонь, находится под стражей.

Читайте такжеDaily Mail обнародовала видео расстрела террористами посетителей ресторана в Париже

Возле клиники планирования семьи в Колорадо Спрингс мужчина, который открыл огонь. Причины нападения не установлены. Пока не известно была ли сама клиника объектом атаки, однако, она постоянно сталкивается с протестами со стороны противников абортов. В полиции Нью-Йорка заявляют, что угрозы в городе нет.