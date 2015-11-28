Стрельба в медцентре Колорадо: трое погибших, девять раненых
09:29, 28 ноября 2015Мир
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Власти города Колорадо Спрингс, штат Колорадо, где произошла стрельба около клиники планирования семьи, сообщают, что в результате перестрелки три человека погибли. Один из них - офицер.
REUTERS
Об это сообщает The New York Times.
По уточненным данным, ранения получили девять человек. В полиции говорят, что еще предстоит узнать точное количество жертв, но человек, который открыл огонь, находится под стражей.
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Возле клиники планирования семьи в Колорадо Спрингс мужчина, который открыл огонь. Причины нападения не установлены. Пока не известно была ли сама клиника объектом атаки, однако, она постоянно сталкивается с протестами со стороны противников абортов. В полиции Нью-Йорка заявляют, что угрозы в городе нет.
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