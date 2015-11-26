В Финляндию с начала года прибыло более 30 тыс. соискателей убежища

Об этом сообщает финское издание Yle. Точное число тех, кто прибыл в Финляндию в поисках убежища, составляет 30 109. Так, 26 ноября было зарегистрировано 125 просителей убежища.

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Министерство внутренних дел Финляндии в октябре прогнозировало, что общее число беженцев к концу года составит 30-35 тыс. Согласно более ранним прогнозам, ожидался приезд около 50 тыс. искателей убежища.

Глава МВД Финляндии Петтери Орпо ранее в ноябре заявил, что Финляндия предоставит статус беженца лишь каждому третьему заявителю. Остальные, по его словам, приехали в Финляндию в поисках лучшей жизни.

Примерно в это же время в министерстве предупредили, что миграционный поток достиг таких размеров, что власти вскоре не смогут гарантировать жилье для всех прибывших.