Финляндия ужесточает критерии предоставления убежища иракцам
17:21, 20 октября 2015Мир
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Иммиграционная служба обновила свои критерии предоставления убежища иракцам.
REUTERS
Иммиграционная служба ужесточила критерии предоставления убежища гражданам Ирака, пишет Yle.fi.
Согласно новым данным, безопасность во многих регионах страны улучшилась, и это повлияет на решения ведомства касательно предоставления убежища.
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В будущем главную роль при рассмотрении заявления будет играть личная ситуация просителя убежища, а не тот регион, из которого он прибыл.
Иммиграционная служба также объявила, что первые 50 беженцев, прием которых был согласован в рамках распределения квот в Евросоюзе – граждане Эритреи. Они прибудут завтра в Финляндию из Италии.
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