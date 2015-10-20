Финляндия ужесточает критерии предоставления убежища иракцам

Иммиграционная служба ужесточила критерии предоставления убежища гражданам Ирака, пишет Yle.fi.

Согласно новым данным, безопасность во многих регионах страны улучшилась, и это повлияет на решения ведомства касательно предоставления убежища.

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В будущем главную роль при рассмотрении заявления будет играть личная ситуация просителя убежища, а не тот регион, из которого он прибыл.

Иммиграционная служба также объявила, что первые 50 беженцев, прием которых был согласован в рамках распределения квот в Евросоюзе – граждане Эритреи. Они прибудут завтра в Финляндию из Италии.