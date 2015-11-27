В Госдуме заговорили о праве РФ на военный ответ после инцидента с турецкими ВВС

Об этом заявил в пятницу спикер Госдумы Сергей Нарышкин в интервью румынскому телеканалу Digi24 в Бухаресте, где проходит заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, передает РБК.

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«Это намеренное убийство наших солдат, и этот акт должен быть наказуем», - приводит слова Нарышкина Reuters. «Мы знаем, кто это сделал, и они должны понести наказание», - сказал спикер нижней палаты российского парламента.

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Нарышкин заверил, что ответ российской стороны на инцидент с Су-24 последует в соответствии с международным правом. «И кроме этого у России есть также право на военный ответ», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал России «не играть с огнем».