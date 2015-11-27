Эрдоган посоветовал Путину "не играть с огнем"

Эрдоган назвал неприемлемыми высказывания президента РФ Владимира Путина, которые он сделал после встречи с президентом Франции Франсуа Олландом 26 ноября, передает Meduza.

Путин назвал ерундой и отговорками заявления Турции о том, что пилоты истребителей, сбивших российский Су-24 , не могли опознать самолет.

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По словам Эрдогана, Турция не стремится к ухудшению отношений с Россией. Он сообщил, что после крушения Су-24 пытался дозвониться до Путина, но российский президент ему не ответил. Эрдоган выразил надежду на то, что ему удастся встретиться с Путиным на конференции по изменению климата, которая начнется в Париже 30 ноября.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

25 ноября, в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.

Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.

В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.