В РФ ответили на инцидент с Су-24: ПВО усилят, все потенциально опасные цели будут уничтожаться

В Генеральном штабе РФ рассказали, какие меры будут предприняты после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24.

Читайте такжеРоссийский морской пехотинец погиб после обстрела вертолета в Сирии

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской рассказал, что ведомство подготовило дополнительные меры по обеспечению безопасности российской авиабазы в Сирии, передает "РБК".

По его словам, теперь все действия ударной авиации будут осуществляться "только под прикрытием самолетов-истребителей".

Кроме того, Россия предпримет меры для усиления противовоздушной обороны. Так, крейсер "Москва, оснащенный системой ПВО "Форт", займет район в прибрежной части Латакии. В этой сирийской провинции находится военный аэродром Хмеймим, где с сентября размещена российская авиагруппа.

"Предупреждаем, что все цели, представляющие для нас потенциальную опасность, будут уничтожаться", — подчеркнул Рудской.

Представитель Генштаба РФ также сообщил, что "контакты с Турцией по военной линии будут прекращены".

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сирийские повстанцы утверждают, что катапультировавшиеся пилоты Су-24 были застрелены в воздухе, когда спускались с парашютами. По их словам, оба пилота были обнаружены уже погибшими.