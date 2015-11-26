В МИД России пожаловались: коалиция во главе с США не предоставила данные о позициях ИГИЛ в Сирии

15:50, 26 ноября 2015
Мир
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что ни одна из стран, входящих в возглавляемую США коалицию против группировки «Исламское государство», до сих пор не предоставила российской стороне данные о позициях ИГ в Сирии.

REUTERS

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«До настоящего времени ни одна из стран антиигиловской коалиции ни разу не назвала ни одного района или объекта, принадлежащего ИГИЛ», - сказала она.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации направлены на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы, выступающие против режима Асада.

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Россия отказалась присоединиться к возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции в борьбе против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта".

Тем временем, Минобороны РФ заявило о более 1500 уничтоженных позиций ИГИЛ в Сирии за месяц операции.

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