Российский посол подтвердил, что один из летчиков сбитого Су-24 жив

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

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"Один из тех, кто находился на борту, был ранен во время спуска на парашюте, уже на земле его зверски убили джихадисты (...) другой смог сбежать и, по последней информации, был подобран сирийской армией", — отметил посол.

По его словам, летчика в настоящее время должны перевозить на базу Хмеймим, где развернута группировка российских воздушно-космических сил.

Напомним, ранее ливанский телеканал сообщал, что сирийские военные эвакуировали второго пилота сбитого российского бомбардировщика Су-24.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Также турецкие военные опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сирийские повстанцы утверждали, что катапультировавшиеся пилоты Су-24 были застрелены в воздухе, когда спускались с парашютами. По их словам, оба пилота были обнаружены уже погибшими.

В свою очередь источники в правительстве Турции утверждали, что пилоты живы и находятся у сирийских повстанцев, идет работа по их освобождению.