Российский морской пехотинец погиб после обстрела вертолета в Сирии

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«В ходе операции один из вертолетов в результате огня из стрелкового оружия получил повреждения и совершил вынужденную посадку на нейтральной территории. Один морской пехотинец-контрактник погиб», - заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Сергей Рудский.

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В операции по поиску пилотов бомбардировщика Су-24, который был сбит турецким самолетом в 1 км от границы с Турцией, участвовали два вертолета Ми-8.

Ранее сообщалось, что российский вертолет был сбит спустя несколько часов после того, как около сирийско-турецкой границы был ликвидирован российский бомбардировщик Су-24.

Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.