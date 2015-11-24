В Сирии сбит российский вертолет - СМИ (видео)

Об этом Reuters сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, передает "Дождь".

"Одна из повстанческих групп, борющихся с войсками президента Сирии Башара Асада, заявила, что вертолет был сбит противотанковой ракетой", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вертолет совершил экстренную посадку в провинции Латакия.

Syrian Observatory for Human Rights: российский вертолет, в который попала ракета, совершил экстренную посадку в провинции Латакия — Агентство Рейтер (@reuters_russia) November 24, 2015

Читайте такжеВ России считают, что Су-24 сбили стационарным устройством, которого нет у сирийских боевиковСтоит отметить, что на данный момент подлинность видео не подтверждена.

Российский вертолет был сбит спустя несколько часов после того, как около сирийско-турецкой границы был ликвидирован российский бомбардировщик Су-24.

Турецкие военные заявили, что 10 раз предупреждали экипаж российского истребителя о нарушении границы перед тем, как сбить самолет.

СМИ сообщили, что один из пилотов российского Су-24 погиб.