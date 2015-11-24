Турецкие СМИ опубликовали видео российских вертолетов, вылетевших на спасательную операцию

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Российские боевые вертолеты, предположительно, ведут поисковую операцию над местом крушения российского фронтового бомбардировщика Су-24, сбитого во вторник, 24 ноября, на турецко-сирийской границе.

Как сообщал УНИАН, что российский Су-24 был сбит турецкими военными в Сирии на границе с Турцией за нарушение воздушного пространства.

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При этом в Минобороны РФ утверждают, что сбитый в Сирии Су-24 "не нарушал воздушного пространства Турции, это зафиксировано объективными средствами контроля".