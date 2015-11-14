В Брюсселе из-за терактов в Париже проводят обыски, есть арестованный

19:30, 14 ноября 2015
Мир
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В Брюсселе полиция проводит обыски в связи с террористическими актами в Париже, есть арестованный.

REUTERS

Об этом сегодня сообщают бельгийские СМИ.

Отмечается, что обыски в домах проводит вооруженная полиция. Также задействовано подразделение, которое специализируется на взрывчатых предметах.

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Как минимум, один подозреваемый уже был арестован.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибло более 150 человек.

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