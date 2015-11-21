Из музея Вероны похищены картины Рубенса и Тинторетто - СМИ

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на La Republica. Эксперты считают, что это было заказное ограбление. Приблизительная стоимость похищенных полотен — 10-15 миллионов евро.

Вечером 19 ноября трое вооруженных грабителей напали на веронский музей Кастельвеккьо, связав единственного охранника и кассира. Они вынесли наиболее ценные полотна. «Это были профессионалы, которые хорошо знали музей и прекрасно понимали, что им нужно брать. Похищены лучшие экспонаты нашей городской коллекции», — заявил мэр Вероны Флавио Този.

Расследование ведет спецподразделение криминальной полиции Италии.

Читайте такжеВ США нашли картину Пикассо, украденную 13 лет назад

В 1977 году из каирского Музея Мухаммеда Махмуда Халиля похитили картину Винсента Ван Гога «Маки» стоимостью около 50 миллионов долларов. Местонахождение картины не установлено.

В 2010 году из Парижского музея современного искусства была украдена картина Пабло Пикассо «Голубь с зеленым горошком» стоимостью около 28 миллионов долларов, а также другие ценные полотна французских художников Анри Матисса, Жоржа Брака, Амедео Модильяни, Фернана Леже. Арестованный спустя полтора года заказчик преступления заявил, что уничтожил все произведения, когда понял, что полиция вышла на его след. Тем не менее, поиски картин продолжаются.