Выживший в Bataclan заложник рассказал о "начале войны", о которой говорили террористы

"Они делали свои проповеди, говорили, почему сделали все это. Они объяснили, что это сброшенные на Сирию бомбы подтолкнули их. Они отвели нас в зал, где агонизировали раненые, и сказали, что это только начало войны, которая сейчас началась. Говорили, что они действуют от лица "Исламского государства", - сказал Себастьян в эфире радиостанции RTL, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что террористы спрашивали у своих заложников, согласны ли они с их действиями. "Вы можете представить, какая тишина повисла в тот момент?", — сказал экс-заложник.

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Также террористы протянули Себастьяну пачку денег и спросили, есть ли у него огонь — "чтобы узнать, представляют ли деньги ценность в моих глазах". Мужчина сказал, что чувствовал себя как Серж Генсбур, который сжег купюру крупного номинала перед камерой в знак протеста против высоких налогов, "за исключением того, что они заставили меня это сделать".

Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.

Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan террористы захватили заложников.