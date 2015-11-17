Выживший в Bataclan заложник рассказал о "начале войны", о которой говорили террористы
Как рассказал журналистам француз по имени Себастьян, попавший в заложники в парижском театре Bataclan, террористы говорили, что на нападение их подтолкнули бомбежки Сирии.
"Они делали свои проповеди, говорили, почему сделали все это. Они объяснили, что это сброшенные на Сирию бомбы подтолкнули их. Они отвели нас в зал, где агонизировали раненые, и сказали, что это только начало войны, которая сейчас началась. Говорили, что они действуют от лица "Исламского государства", - сказал Себастьян в эфире радиостанции RTL, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что террористы спрашивали у своих заложников, согласны ли они с их действиями. "Вы можете представить, какая тишина повисла в тот момент?", — сказал экс-заложник.
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Также террористы протянули Себастьяну пачку денег и спросили, есть ли у него огонь — "чтобы узнать, представляют ли деньги ценность в моих глазах". Мужчина сказал, что чувствовал себя как Серж Генсбур, который сжег купюру крупного номинала перед камерой в знак протеста против высоких налогов, "за исключением того, что они заставили меня это сделать".
Как сообщал УНИАН, вечером 13 ноября в Париже была совершена серия терактов.
Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция - Германия, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд.
Кроме того, на рок-концерте в театре Bataclan террористы захватили заложников.