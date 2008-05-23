В Грузии подсчитали 90% голосов

На парламентских выборах в Грузии после предварительного подсчета голосов на около 90% избирательных участков правящая партия «Единое национальное движение» получила 59,55% голосов избирателей, передает Газета.русо ссылкой на ИТАР-ТАСС . Как сообщил сегодня утром ЦИК Грузии, в соответствии с этими же предварительными данными, крупнейший оппозиционный блок «Объединенная оппозиция: Национальный совет - Новые правые» получил 17,68% голосов избирателей. Еще две оппозиционные организации преодолели пятипроцентный барьер голосов, позволяющий получить места в парламента: партия «Георгий Таргамадзе: Христиан-демократы» -7,36%, Лейбористская партия - 6,67%. Всего в выборах участвовало 9 партий и 3 избирательных блока. Предварительный подсчет голосов завершается, полные предварительные итоги выборов ЦИК намерен обнародовать в ближайший час.