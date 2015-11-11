Последний объект по производству химического оружия в Сирии уничтожат до конца года - ООН

Об этом заявил исполняющий обязанности высокого представителя ООН по вопросам разоружения Ким Вон Су по итогам закрытой сессии Совета Безопасности всемирной организации, сообщает ТАСС.

"11-й объект - ангар - был уничтожен, последний ангар готовится к ликвидации. Работа по уничтожению идет в правильном направлении", - сказал он, уточнив, что процесс планируется закончить "до конца года".

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Ким Вон Су также сообщил, что завершается подготовка к запуску совместного механизма (СМР) ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который займется расследованием случаев боевого применения отравляющих веществ в Сирии. "СМР, скорее всего, будет готов начать работу уже в ближайшую пятницу", - отметил представитель всемирной организации.

Как известно, 12 объектов по производству химического оружия в Сирии включали в себя семь ангаров и пять подземных сооружений. В последние месяцы последние два ангара были недоступны из-за ситуации с безопасностью.