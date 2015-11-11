Последний объект по производству химического оружия в Сирии уничтожат до конца года - ООН
Последний объект по производству химического оружия в Сирии планируется уничтожить до конца года.
Об этом заявил исполняющий обязанности высокого представителя ООН по вопросам разоружения Ким Вон Су по итогам закрытой сессии Совета Безопасности всемирной организации, сообщает ТАСС.
"11-й объект - ангар - был уничтожен, последний ангар готовится к ликвидации. Работа по уничтожению идет в правильном направлении", - сказал он, уточнив, что процесс планируется закончить "до конца года".
Читайте такжеУ Лаврова заявили, что боевики ИГИЛ овладели производством боевых отравляющих веществ
Ким Вон Су также сообщил, что завершается подготовка к запуску совместного механизма (СМР) ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который займется расследованием случаев боевого применения отравляющих веществ в Сирии. "СМР, скорее всего, будет готов начать работу уже в ближайшую пятницу", - отметил представитель всемирной организации.
Как известно, 12 объектов по производству химического оружия в Сирии включали в себя семь ангаров и пять подземных сооружений. В последние месяцы последние два ангара были недоступны из-за ситуации с безопасностью.