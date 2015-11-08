Пожар в ночном клубе Бухареста: число жертв возросло до 41 человека

Число жертв пожара в ночном клубе Сolectiv, произошедшего в Бухаресте в ночь с 30 на 31 октября, возросло до 41 человека, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявления госсекретаря МВД Раеда Арафата.

"В Ожоговой больнице Бухареста умерла женщина, находившаяся, как отмечают врачи, в тяжелом состоянии. Ранее, в субботу вечером, скончался мужчина. Медики подчеркивают, что у него были ожоги тела и дыхательных путей", - говорится в сообщении.

Всего в субботу скончались 8 человек. Утром сообщалось о четырех умерших в Ожоговой больнице Бухареста. Все они находились в критическом состоянии. Румынские СМИ отмечают, что несколько стран согласились разместить в своих больницах раненых.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил соболезнования семьям погибших.

"Мысленно и душой нахожусь рядом со скорбящими семьями, которые получили сегодня тяжелую новость о смерти своих близких, находящихся в больницах", — написал глава Румынии на своей страничке в Facebook.

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В Румынии на этой неделе начались массовые протесты. Со вторника каждый вечер на улицы Бухареста и других крупных городов выходят десятки тысяч людей с требованиями наказать городских чиновников, выдавших разрешение на работу ночному клубу, где произошла трагедия. Также протестующие выступают за отставку правительства, которое, по мнению протестующих, содействует коррупционерам.

В среду под давлением общественности премьер-министр страны Виктор Понта подал в отставку. В четверг президент Клаус Йоханнис назначил министра образования Сорина Кымпяну исполнять обязанности главы кабинета и начал с политическими партиями консультации о формировании нового правительства. Несмотря на предпринятые властями меры, протесты в стране продолжились. Звучат уже новые требования — роспуск парламента и досрочные выборы.