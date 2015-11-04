Премьер Румынии уходит в отставку на фоне протестов после пожара в ночном клубе Бухареста

Премьер-министр Румынии Виктор Понта объявил о своей отставке на фоне протестов, вспыхнувших после пожара в ночном клубе в Бухаресте.

Как передает Русская служба Би-би-си, более 20 тысяч демонстрантов требовали отставки главы правительства, министра внутренних дел и главы района, в котором находился клуб, и обвиняли власти в коррупции.

Вместе с Понтой, по его словам, полномочия сложит и весь кабинет министров.

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«Кто-то должен взять на себя ответственность за произошедшее. Это серьезный вопрос, и мы обещаем быстрое разрешение ситуации», - цитирует Reuters лидера правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня.

Как сообщал УНИАН, пожар в ночном клубе произошел 30 октября, когда во время концерта в помещении применили пиротехнику.

В результате пожара погибли 32 из почти 400 человек, находившихся в помещении. Владельцы клуба уже арестованы. Их подозревают в убийстве по неосторожности.