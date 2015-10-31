Президент Румынии назвал причину возникновения пожара в ночном клубе Бухареста, где погибли 27 человек

Как сообщает BBC, такое заявление сделал президент Румынии Йоганнис Клаус, который наведался на место трагедии, пишет Европейская правда.

"Я расстроен, но также возмущен тем, что трагедия такого масштаба могла иметь место в Бухаресте. У нас уже есть признаки того, что правовые нормы не были соблюдены. Я надеюсь, расследование будет проведено быстро и беспристрастно",- заявил он.

Читайте такжеОчевидцы взрыва в клубе Бухареста рассказали подробности инцидента

Посетители клуба, которые выжили, рассказывают, что пожар начался во время выступления хэви-метал группы Goodbye to Gravit. В это время в клубе было около 400 человек. Некоторые посетители сначала подумали, что пожар был частью шоу.

По данным издания, в социальных сетях уже появилось фото, которое позволяет предположить, что причиной пожара стал запуск фейерверка.

При этом клуб расположен в здании бывшей фабрики и имел всего два небольших выхода, один из которых сначала был заблокирован. "Люди падали в обморок. Это был полный хаос, люди были затоптаны", - рассказывает свидетель событий Виктор Ионеску.

Напомним, около 200 человек получили ранения, в том числе от ожогов и отравления угарным газом. Более 140 человек госпитализированы.

В результате пожара погибли 27 человек, но существует вероятность, что эта цифра возрастет.