Катастрофа российского лайнера A321: выживших среди пассажиров и экипажа нет - СМИ

Об этом сообщили представители египетских властей, передает Sky News.

"Египетские чиновники говорят, что никто не выжил в результате катастрофы российского авиалайнера на Синае - 224 человека были на борту", - говорится в сообщении.

Update - Egyptian officials say there are no survivors from the crash of Russian airliner in Sinai - 224 people were on board — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) October 31, 2015

Ранее источник в Росавиации сообщил, что на борту самолета Airbus находились 200 взрослых пассажиров и 17 детей, кроме того, там были 7 членов экипажа.

Напомним, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5.51 мск и пропал с экранов радаров через 23 минуты.