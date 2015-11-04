Повстанцы сбили истребитель сирийской армии - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Сирийской обсерватории по правам человека, пишет Европейская правда.

По предварительной информации, пилот самолета катапультировался, но погиб из-за того, что его парашют не раскрылся.

Отмечается, что самолет сирийских ВВС был сбит зенитным огнем недалеко от города Кафр-Набуда, где бушует борьба между повстанцами и правительственными войсками, которые имеют поддержку с воздуха.

Пресс-секретарь группировки, действующей в регионе под флагом "Свободной сирийской армии", также заявил о сбитом самолете.

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"Мы сбили истребитель Миг, когда он наносил удары по позициям повстанцев возле Кафр-Набуда. Мы стреляли в него из наших станковых пулеметов", - сказал он.

"Один из выстрелов попал в самолет, и мы увидели дым, выходящий из него, потом он разбился... мы не знаем о судьбе пилота, но, скорее всего, он погиб", - добавил он.