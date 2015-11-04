Forbes признал Путина самым влиятельным человеком в мире

Соответствующий рейтинг опубликован 4 ноября на сайте издания.

Так, согласно рейтингу, второе место занимает канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая по итогам 2014 года занимала пятое место. Третье место в рейтинге досталось президенту США Бараку Обаме.

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На четвертом месте - Папа Римский Франциск, на пятом – лидер КНР Си Цзиньпин.

В десятку рейтинга также попали основатель компании Microsoft Билл Гейтс, глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Индии Нарендра Моди и один из основателей Google Ларри Пейдж.