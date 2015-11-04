Frankfurter Allgemeine: Война на Балканах?

Об этом пишет Бертольд Колер в своей статье «Война на Балканах?», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Во многих европейских канцеляриях уже раздумывали, что произошло бы, если бы Германия закрыла свои границы для беженцев. Результатом стало бы скопление людей перед баварской границей и цепная реакция: Транзитные страны вдоль балканского маршрута последовали бы примеру Берлина, и также заблокировали бы свои границы. Перед каждым забором, по крайней мере, на какое-то время, возникала бы ситуация, которую большинство европейских политиков расценили бы как «невыносимую». Меркель назвала еще одну причину, почему она не рассматривает такие меры: она опасается, что полная остановка такого рода может привести к военным конфликтам на западных Балканах.

Отход от политики привлечения в качестве возможной причины войны? Это до сих пор самый серьезный аргумент, который представила Меркель для защиты своей линии. Европа снова столкнулась с вопросом о войне и мире, а Меркель стала сторонником Гельмута Коля? На специальном саммите с балканскими странами она критиковала европейцев за то, что они ведут себя как лунатики. Ничего не выучили из истории, ведь давняя европейская катастрофа в прошлом веке началась на Балканах? То, что канцлер затронула эту тему, уже тяжелая артиллерия. Страх войны, по крайней мере, в Германии вызывает другой страх – перегрузки и засилья иностранцев.

Но дорогая родина, можешь быть спокойна: худшего канцлер не допустит. Она продолжает строить свой многоступенчатый план управления, распределения и интеграции. Предотвратить приток из Афганистана и Пакистана должен помочь «бассейн», созданный далеко от немецкой границы, в Турции. Эрдоган должен взять на себя контроль на Босфоре, потому что Греции больше не доверяют. За эту услугу президент Турции, который больше не может избегать потоков беженцев, потребует высокую цену. Но финансовая, а также политическая цена дальнейшего их притока в Германию и Европу была бы, конечно, намного выше.

Но план Меркель также вызывает тревогу, и не только из чисто внутриполитических соображений: если он будет реализован, то спокойствие Европы и мир в будущем будут зависеть от двух стражей – Эрдогана и Путина.