Stratfor считает наиболее вероятной версией катастрофы A321 взрыв на борту

Свой доклад, посвященный анализу возможных причин авиакрушения Airbus A321 над Синаем 31 октября американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor обнародовала в понедельник вечером, передает РБК.

«Хотя мы не можем полностью исключить вероятность поломки самолета, такое объяснение было бы необычным, учитывая обстоятельства крушения», — утверждают авторы доклада. Большинство авиакатастроф, которые происходят по причине отказа оборудования самолета, случаются во время взлета и посадки, когда усиливается механическая нагрузка на борт, поясняют они. «Самолет редко ломается во время полета на высоте», — отмечают эксперты.

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В случае отказа оборудования пилоты лайнера скорее всего были бы в состоянии маневрировать, и до прикосновения с землей самолет долетел бы без каких-либо катастрофических последствий, считают эксперты.

Кроме того, аналитики считают маловероятной версию, согласно которой самолет был сбит боевиками «Исламского государства» с Синайского полуострова.

«Хотя боевикам в этом районе удалось использовать ПЗРК для того, чтобы сбить египетский вертолет и обстрелять ракетами израильский самолет, рейс 9268 был вне диапазона оружия», — говорится в докладе. Кроме того, отмечается в документе, в соответствии с первыми результатами расшифровки самописцев, самолет не был поражен внешним объектом с земли.

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«Учитывая маловероятность альтернативных сценариев, кажется, что наиболее вероятным объяснением падения самолета является наличие взрывного устройства на борту», — заключают авторы доклада. По их мнению, взрывное устройство пронесли в ручной клади.

«Рейс 9268 стартовал в аэропорту Шарм-эль-Шейха, уровень безопасности в котором, как известно, совсем невысокий», — указывают авторы доклада, напоминая, что сотрудники безопасности этого аэропорта «часто брали взятки» за то, чтобы пассажиры проходили контроль минуя процедуры досмотра.

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Определенные авиаперевозчики, особенно европейские и американские компании, требуют дополнительных проверок в связи с усиленной угрозой гражданской авиации, однако российские авиакомпании как правило не запрашивают дополнительные процедуры досмотра, отмечают эксперты.

Stratfor предлагает не отметать версию проноса взрывного устройства на борт как наиболее вероятную, несмотря на то, что по данным CNN, остатки взрывоопасных материалов до сих пор не были обнаружены на обломках лайнера. Выявление рассеянных остатков на других частях лайнера до сих пор не исключено, говорится в обзоре.