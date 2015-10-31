Боевики ИГ взяли на себя ответственность за катастрофу российского лайнера в Египте

Об этом сообщает агентство Reuters.

При этом опрошенные Лентой.ру эксперты подчеркивают, что версии о поражении самолета с земли с помощью систем ПВО следует признать несостоятельными.

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По словам специалистов, находящиеся в регионе боевики, включая группировки радикальных исламистов, не располагают системами, способными поражать воздушные цели на высотах более 3-4 тысяч метров. Самолет, судя по информации сайта flightradar, начал резко терять высоту, находясь на эшелоне свыше 10 тысяч метров.

Ранее источник в службе безопасности Египта заявлял, что не было никаких признаков того, что российский самолет, который разбился на полуострове Синай в субботу, был сбит.