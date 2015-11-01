Тела жертв катастрофы российского Airbus везут в Каир

Об этом сказано в сюжете ТСН.ua.

Сообщается, что недопуск работников СМИ объясняют не только ужасной картиной разбросанных тел погибших, а также соображениями сохранности картины трагедии – расположение отломков, что необходимо для расследования.

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Египетские силовики подтверждают, что в этом районе действительно активизировались боевики "Исламского государства", а значит, пребывание там иностранных журналистов может быть опасным для них самих.

Найденные тела погибших уже вывозят в Каир. О количестве обнаруженных тел пока что информации нет. Известно, что для опознания многих понадобится экспертиза ДНК. Ее будут проводить в столице страны.

Как сообщал УНИАН, лайнер Airbus321 авиакомпании "Когалымавиа", который выполнял рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 5:51 по Киеву и исчез с экранов радаров спустя 23 минуты, на борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Вскоре египетские СМИ сообщили, что обломки самолета были обнаружены в центре Синайского полуострова.